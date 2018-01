Manifestantes pedem fim do consumo de carne de cão

Inspirados pelo festival Boknal - no qual tradicionalmente se come carne de cachorros - um grupo de ativistas de direitos de animais da Tailândia organizou um protesto em frente à embaixada da Coreia do Sul, em Bangcoc.

Os manifestantes pediam o fim do consumo de carne de cães e de gatos. O dia 7 de agosto é o último do festival coreano Boknal.

"A ação contra o Boknal é um evento global e que por isso viemos às ruas em apoio ao grupo coreano Kara, de defesa dos direitos de animais", afirmou Gabriela Moriarty, da Aliança Ativista Animal.

Manifestantes afirmam que mais de dois milhões de cachorros são abatidos todo ano só para abastecer o mercado da Coreia do Sul.

