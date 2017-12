Mancha de petróleo deve chegar em breve à Louisiana

Uma autoridade do governo americano informou que a borda da mancha de óleo derramado no Golfo do México deve atingir o delta do rio Mississippi ainda nesta noite. Previsão anterior sugeria que a chegada só ocorreria na sexta-feira. O Estado de Louisiana declarou emergência.

Obama manda Marinha e Guarda Costeira conter vazamento

O porta-voz da Administração Nacional de Oceano e Atmosfera (NOAA), Charles Henry, disse que parte da mancha estava, pela manhã, a 4,8 km da costa do Estado. A Guarda Costeira recebeu a missão de evitar que a mancha de óleo atrapalhe o tráfego fluvial pelo Mississippi.

O governador Bobby Jindal anunciou que a empresa responsável pela catástrofe, BP PLC, concordou em permitir que os pescadores locais ajudem na limpeza. Sob o acordo, pescadores serão contratados pela companhia para o serviço.

A BP operava uma plataforma que explodiu e afundou a 80 km da costa na semana passada, e está tentando conter o vazamento de um poço submarino.

O governo dos Estados Unidos já advertiu que o prejuízo causado pelo vazamento será pago pela BP e não pelo contribuinte americano.