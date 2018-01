Mais um pinguim é encontrado no litoral de SP Mais um pinguim foi encontrado no litoral norte na semana passada. Frequentadores da Praia do Porto Grande, em São Sebastião, localizaram o animal caminhando na areia da praia. Soldados da Guarda Municipal foram acionados para capturar o pinguim. Ele foi levado pela Polícia Ambiental ao Aquário de Ubatuba, onde receberá tratamento. De acordo com o diretor do Aquário, Hugo Gallo, diversos pinguins já foram encontrados nas praias da região. Eles migram da Patagônia argentina em busca de águas mais quentes. /ANDREA VIALLI e REGINALDO PUPO