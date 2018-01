Mais de 80 hipopótamos morrem por antraz no Zimbábue

Ao menos 88 hipopótamos morreram no Parque Nacional de Mana Pools (norte do Zimbábue) em consequência de um surto da bactéria antraz, e agora teme-se a morte de elefantes, búfalos e antílopes, informaram nesta segunda-feira,9, as autoridades zimbabuanas.

Os exames de laboratório confirmaram que todos os hipopótamos morreram por antraz, declarou a porta-voz da Autoridade de Parques Nacionais, Flora e Fauna, Caroline Washaya-Moyo.

As mortes aconteceram depois de um surto de antraz nos distritos nortistas de Mbire e Mount Darwin em dezembro, onde 40 moradores receberam atendimento médico contra doença causada pela bactéria.

De acordo com a porta-voz, é provável que ainda morram outros 45 búfalos, 30 elefantes e dois antílopes, mesmo sem terem sido concluídos os exames que comprovam o fato.

Para impedir a propagação da bactéria, os veterinários restringiram o movimento dos animais de Mana Pools, um parque popular entre os turistas sul-africanos.

"Vários animais morreram, mas isolamos a área e queimamos os corpos para evitar a disseminação" da doença, contou o veterinário Chris Foggin.

No fim de 2008, o antraz, que causa uma infecção cutânea que costuma acarretar febre e mal-estar, matou três zimbabuanos, durante um surto que coincidiu com uma epidemia de cólera.