Mais de 60 morrem em onda de frio no leste europeu

A temperatura na Ucrânia despencou para 33 graus Celsius negativos, a mais fria em seis anos, enquanto o leste da Bósnia experimentou mínimas de 31 graus Celsius negativos e Polônia, Romênia e Bulgária, menos 30 graus.

As previsões dizem que a onda de frio vai durar até sexta-feira, com mais neve caindo por toda a região na quarta-feira.

Pelo menos 30 pessoas, a maioria desabrigados, morreram na Ucrânia nos últimos cinco dias, disse o Ministério das Emergências. Outras 500 foram hospitalizadas por queimaduras de frio e outros ferimentos relacionados às baixas temperaturas.

As temperaturas de janeiro na Ucrânia não costumam cair abaixo de menos 15 graus Celsius. O ministério disse que 1.600 centros foram arrumados para fornecer abrigo e entrega de comida para os sem-teto.

Cinco pessoas morreram na Bulgária e oito na Romênia, onde os soldados foram convocados na semana passada para resgatar centenas de pessoas presas nos carros pelas nevascas. O Mar Negro ficou congelado em torno do resort romeno de Mamaia, e do outro lado da fronteira, na Bulgária, um lago salgado congelou pela primeira vez em 58 anos.

Cinco pessoas morreram na Polônia durante a noite, elevando o número de mortos desde que as temperaturas caíram no final de semana para 15.

Ao menos três pessoas morreram com as pesadas neves nas regiões montanhosas da Sérvia, no sul e sudeste.

(Reportagem de Pavel Polityuk e Richard Balmforth, em Kiev; Tsvetelia Tsolova, em Sófia; Daria Sito-Sucic, em Sarajevo, e Aleksandar Vasovic, em Belgrado)