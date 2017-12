Mais de 2 mil javalis são abatidos em Berlim em um ano

Mais de dois mil javalis foram abatidos em Berlim durante o ano passado, 500 dos quais nas ruas da capital alemã, informou nesta sexta-feira, 4, um porta-voz do senado da cidade, ao responder a uma pergunta da oposição. Ele disse que a maioria deles foi caçada nos bosques da cidade, mas sublinhou que os javalis perderam o medo dos humanos e andam à vontade pelas ruas dos bairros mais verdes da capital. Na temporada anterior, o número de javalis abatidos foi quase a metade, ao superar 1.100 exemplares. As autoridades fazem advertências a respeito da agressividade do animal, sobretudo quando se tratam de fêmeas com seus filhotes. "Os animais estão super adaptados ao entorno humano", disse Marc Franusch, porta-voz da central da guarda florestal de Berlim, que comentou que a cidade está igualmente infestada de raposas e guaxinins. Estes últimos, por serem animais vindos dos Estados Unidos, se proliferam cada vez mais na Alemanha, onde há várias décadas foram liberados acidentalmente. A guarda florestal disse ainda que o inverno passado, pouco rigoroso, e a riqueza vegetal da cidade facilitam o aumento da população de javalis, que reviram o lixo para encontrar comida.