Maior flor do mundo vai desabrochar em MG A famosa ‘flor-cadáver’ (Amorphophallus titanum) está prestes a florescer no Jardim Botânico Inhotim, em Brumadinho (MG). Plantada a partir de sementes enviadas ao curador botânico do Inhotim, Eduardo Gonçalves, há cerca de 10 anos, o material cresceu na estufa construída para abrigá-la (foto). A flor pode chegar a três metros de altura.