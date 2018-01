Madrilenhos fazem protesto contra touradas

Cerca de 250 pessoas se reuniram no centro de Madri, no domingo, para protestar contra uma das principais tradições da Espanha: as touradas.

Organizada por uma entidade de defesa dos direitos dos animais, a manifestação tentou chamar a atenção para o sofrimento dos touros, mortos nas corridas.

A Comunidade Autônoma de Madri recentemente pediu à Unesco para que a tourada seja declarada patrimônio oficial da humanidade, o que irritou os ativistas.

Uma pesquisa do Instituto Gallup realizada em 2006 mostra que 72,1% dos espanhóis não se interessam por touradas.