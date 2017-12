Madeira apreendida pelo Ibama será doada ao Fome Zero

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) vai doar ao Programa Fome Zero cerca de 3,8 mil metros cúbicos de madeiras apreendidas. O termo de doação será assinado nesta quinta-feira, 19, pelo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, o superintendente do Ibama de Rondônia, Cesar Luiz Guimarães, e a ministra em exercício do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arlete Sampaio.

As madeiras beneficiadas (serradas) - entre elas a Angelim-Pedra, Maçaranduba, Faveira-ferro, Jequitibá, Pequiarana, Cambará Preto - foram apreendidas pelo Ibama em Rondônia e são procedentes do Portal de Vilhena, instalado na BR-364, um corredor de escoamento da produção da região amazônica.