Macron convoca ação contra mudança do clima e mobiliza novos esforços

PARIS - No dia em que se comemoram dois anos do Acordo de Paris, uma série de novos compromissos foram assumidos por governantes, empresas e mercado financeiro para ajudar a frear o aquecimento global. O movimento ocorreu dentro de um chamado do presidente francês, Emmanuel Macron, que convocou o One Planet Summit, cúpula para reforçar os esforços de combate às mudanças climáticas que reuniu mais de 50 chefes de estado e de governo.

Um dos anúncios mais simbólicos foi do Banco Mundial, que se comprometeu a não mais financiar extração de gás e petróleo depois de 2019. A seguradora AXA disse que está suspendendo todo o desenvolvimento de novas obras de carvão e siderurgia e anunciou que vai quadruplicar seus investimentos verdes, chegando a 12 bilhões de euros até 2020.

O evento também serviu como demonstração de que o presidente dos EUA, Donald Trump, que decidiu neste ano abandonar o acordo, está isolado. O americano não foi convidado, mas esteve entre os assuntos mais comentados na reunião.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O evento reuniu de grandes empresários, como Bill Gates e Elon Musk, a personalidades políticas como o ex-governador da Califórnia

Arnold Schwarzenegger, o ex-prefeito de Nova York e empresário Michael Bloomberg, e o ex-secretário de Estado John Kerry, um dos arquitetos do Acordo de Paris. Todos insistiram que o mundo adotará combustíveis mais limpos e reduzirá suas emissões de gases de efeito estufa com ou sem a participação do governo de Trump.

“O acordo de Paris é frágil. Não estamos movendo rápido o suficiente”, disse Macron. “É hora de agir e avançar mais rápido e ganhar esta batalha” contra as mudanças climáticas.

O escritório da Macron anunciou uma dúzia de projetos internacionais emergentes da cúpula que irão injetar centenas de milhões de dólares em esforços para reduzir as mudanças climáticas.

Os projetos incluem um programa de oito estados dos EUA para desenvolver veículos elétricos, um fundo de investimento para o Caribe atingido por furacões e dinheiro da Fundação Bill Gates para ajudar agricultores a se adaptarem às mudanças climáticas.

“As promessas financeiras precisam fluir mais rapidamente através de um sistema mais simplificado e que faça a diferença no chão”, disse o primeiro-ministro de Fiji, Frank Bainimarama, cuja nação insular está entre aqueles na linha de frente do aumento do nível do mar e das tempestades extremas que pioraram com as emissões produzidas pelo homem. “Estamos todos na mesma canoa”, países ricos e pobres, ele disse.

O ministro japonês dos Negócios Estrangeiros, Taro Kono, descreveu formas em que o Japão está investindo tecnologia de monitoramento climático e energia de hidrogênio, mas disse que “temos que fazer mais e melhor.”

À medida que o dia avançava, os anúncios começaram a pipocar. Um grupo de 225 fundos de investimento que administram mais de US$ 26 trilhões em ativos prometeu pressionar empresas a controlar suas emissões de gases de efeito estufa e a divulgar informações financeiras relacionadas ao clima.

O grupo, que inclui o Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia, o maior fundo público de previdência dos EUA, diz que se concentrará em 100 dos maiores emissores corporais de gases de efeito estufa.

Instituições financeiras presentes na reunião destacaram a necessidade de garantir que seus investimentos não sofram com ou contribuam para os efeitos do clima mudança, como aumento do nível do mar e clima mais extremo.

Bloomberg disse que os ambientalistas deveriam pagar a Trump uma “dívida de gratidão” por agir como um “grito de união” pela ação contra a mudança do clima. / AP