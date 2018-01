Macacos fogem de zoológico no Paraná após estourarem cadeado

O zoológico da cidade paranaense de Cascavel esteve fechado nesta última terça-feira, 10, depois que oito macacos-prego de uma mesma família fugiram após estourarem o cadeado do espaço em que estavam temporariamente.

Segundo o jornal Gazeta do Povo, os animais teriam sido removidos de sua 'casa' habitual por conta da manutenção feita no piso. No entanto, se mostraram descontentes com a troca e começaram a bater o cadeado que os mantinha fechados até arrebentá-lo. Eles então se espalharam pelo zoológico e desapareceram.

Os funcionários colocaram armadilhas na esperança de capturá-los, mas só conseguiram reaver um deles, no início da tarde desta terça. Do restante do grupo, apenas uma fêmea retornou ao local algumas horas depois da fuga. Os outros ainda estão desaparecidos.

Nesta quarta, o zoológico de Cascavel está funcionando normalmente.