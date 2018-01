Luxo ecológico: joias feitas com material orgânico Biojoias (ou ecojoias) são artigos de joalheria que misturam gemas e metais preciosos com material orgânico, como madeira, fibras de arumã ou casca de pupunheira, e são produzidos de forma exclusivamente artesanal. No Pará, o Polo Joalheiro São José Liberto, mantido pelo governo estadual desde 2002, treina ourives e designers na criação de peças que valorizem a cultura amazônica e o ambiente.