Lula se prepara para início de negociação decisiva na COP-15

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a manhã desta quarta-feira, 16, reunido em Copenhague com os integrantes da delegação brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-15) para acertar a tática que será adotada nas reuniões de alto nível que terão início ainda nesta quarta.

Veja também:

Presidente da Cop-15 renuncia ao cargo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Negociações na cúpula ficam paralisadas

Brasil aceita prestar contas por fundo 'verde'

Blog da COP: o dia a dia na cúpula

Glossário sobre o aquecimento global

O mundo mais quente: mudanças geográficas devido ao aquecimento

Entenda as negociações do novo acordo

Rumo à economia de baixo carbono

O Brasil é um dos países que lideram as articulações do G77 (grupo de nações pobres e em desenvolvimento) para tentar fechar um acordo até sexta-feira (18) que prorrogue até 2020 o Protocolo de Kyoto. O tratado impõe aos países ricos a responsabilidade pelas emissões históricas de gases de efeito estufa.

Os negociadores brasileiros que saíram da primeira reunião do dia com Lula admitiram que a última e decisiva etapa da conferência começa no mais absoluto impasse. "Nessa noite eu não dormi. Passamos a madrugada trabalhando, mas até o momento tivemos poucos avanços", lamentou o embaixador Luís Alberto Figueiredo, negociador-chefe do Brasil em Copenhague.

Lula se reunirá nesta quarta-feira com quatro governadores de estados da Região Norte (Acre, Amazonas, Pará e Tocantins), além de José Serra, de São Paulo.

O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, reiterou que ainda é preciso avançar muito e destacou a importância de os países ricos flexibilizarem as atuais posições para que se chegue a um entendimento. "Disposição há. O que precisamos saber é se existe vontade política", afirmou.

Ainda nesta quarta-feira, Lula se reúne com o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, e com o presidente francês, Nicolas Sarkozy. O pronunciamento do brasileiro na conferência está previsto para esta quinta-feira à tarde. Lula passará o dia em reuniões no hotel onde está hospedado em Copenhague.