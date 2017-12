Lula quer reparação ambiental com 'todos os países'

residente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que "haja um processo de reparação de danos" ambientais que envolva todos os países. De acordo com ele, "muitos países que tentam dar lição ao Brasil até agora sequer assinaram o Protocolo de Kyoto", como, por exemplo, os Estados Unidos. Desmatamento na Amazônia Emissões de carbono no mundo (1985-2005) Lula afirmou que defendeu no fórum do G-8 que os países mais desenvolvidos se reúnam com China, Índia, Brasil e México para "administrar qual a responsabilidade de cada um". Ele citou dados indicando que os Estados Unidos são o principal poluidor mundial. Dados citados pelo presidente dizem que os EUA emitem 70 toneladas de poluentes por quilômetro quadrado, enquanto, no Brasil, esse número seria de 1,9 tonelada. De acordo com o presidente, os países que se desenvolveram mais cedo também emitem gases poluentes há mais tempo. "A responsabilidade histórica é maior para alguns", disse durante a cerimônia de lançamento do Fundo da Amazônia, do Fundo de Mudanças Climáticas e do Protocolo Verde, assinado por cincos bancos federais. Segundo ele, é importante dar as informações corretas sobre os danos ambientais "porque, senão, aparece alguém dizendo que tem cana na Amazônia e que o etanol de cana afeta os alimentos". O presidente também lembrou que será realizado um evento internacional em setembro, no Brasil, para discutir os efeitos do biodiesel sobre os alimentos e o meio ambiente. Ele comentou que 85% da energia elétrica do Brasil é limpa e citou os carros flex - que podem usar dois diferentes tipos de combustíveis, entre eles o etanol. "Quem é que pode ter esse discurso no G-8? Não pode ter", disse. Ele afirmou ainda que o Brasil assumirá todas as responsabilidades de preservação da Amazônia e do meio ambiente. "O Brasil quer garantir a soberania sobre o território amazônico e sobre suas decisões." Segundo Lula, "muita gente fala da Amazônia como se fosse dona dela". Para ele, é melhor para a imagem do Brasil e para a economia brasileira "fazer as coisas direito" em termos ambientais.