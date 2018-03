Lula pede 'ambição' no corte de emissões em discurso na COP

Lula pede ação dos países em desenvolvimento, 'mesmo na ausência de recursos internacionais'

SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta quinta-feira, 17, ambição às nações no corte de emissões de gases-estufa. "Se queremos ser ambiciosos, devemos almejar o patamar de 40% nas reduções das emissões até 2020", disse Lula durante discurso no plenário da cúpula da ONU sobre as mudanças climáticas, em Copenhague. "Reduzir em 50% as emissões até 2050 em comparação com 1990 ajudará a assegurar o objetivo desta cúpula."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Ouça trecho do discurso de Lula na COP-15 pelo Território Eldorado

Em entrevistas, Lula nega que Brasil pretenderia 'vender' Amazônia

Negociação de acordo é retomada após anúncio dos EUA

EUA propõem US$100 bi/ano de países ricos para fundo 'verde'

Blog da COP: o dia a dia na cúpula

Glossário sobre o aquecimento global

Entenda as negociações do novo acordo

Rumo à economia de baixo carbono

O presidente brasileiro exigiu que os países desenvolvidos "assumam metas à altura das suas responsabilidades históricas". "É inaceitável que os países menos responsáveis pelo aquecimento global sejam as principais vítimas. E os efeitos da mudança climática já se fazem sentir sobretudo pelos países mais pobres", completou.

Além de alertar para a necessidade de implementar medidas emergenciais, Lula defendeu uma colaboração das nações desenvolvidas no que diz respeito à tecnologia e informação que podem ser utilizadas no combate às mudanças climáticas. "O fluxo internacional de tecnologia e informação neste setor ainda é uma tímida promessa, uma miragem."

Lula disse que os países em desenvolvimento, como Brasil, China e Índia, devem contribuir, mesmo na ausência de recursos internacionais, no combate ao aquecimento. O presidente brasileiro comentou durante o discurso a atuação do governo federal contra o desmatamento da Amazônia e também sobre o uso de energias renováveis no País. "O Brasil possui as matrizes energéticas mais limpas do mundo. Cerca de 40% das nossa energia é renovável."

Sobre o impasse nas negociações durante a cúpula, Lula disse que o controle do aquecimento global depende de um esforço coletivo. "Esta conferência não é um jogo de esconder cartas na manga. Ao final da partida, poderá ser tarde demais e todos seremos perdedores", disse o presidente brasileiro.

No encerramento de seu discurso, Lula clamou pela ação de todas as nações nos últimos dias de negociações na cúpula em Copenhague. "O Brasil participa desta conferência com a determinação de obter resultados ambicioso, mas esta ambição deve ser compartilhada por todos. A fragilidade de uns não deve servir de pretexto para o recuo de outros, e não podemos permitir que interesses corporativos e políticos ditem as discussões", disse o presidente brasileiro. "A hora de agir é esta. O veredicto da história não poupará os que faltarem com suas responsabilidades neste momento.”