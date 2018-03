Lula deve aprovar fundo para deter mudanças climáticas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar esta semana um projeto de lei que cria um fundo a ser usado em ações para combater as mudanças climáticas, com uma média de 700 a 800 milhões de reais ao ano, afirmou nesta quarta-feira o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc.