Lula deve anunciar menor índice de desmatamento, afirma Minc O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, informou nesta terça-feira, 10, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar na quinta-feira o menor índice de desmatamento dos últimos vinte anos, apurado no período de doze meses. Segundo o ministro, o índice de desmatamento no período de doze meses encerrados em julho passado ficou em torno de 4 mil quilômetros quadrados.