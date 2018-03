Lula define veto a 3 itens da Lei de Mudanças Climáticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar com três vetos a Lei de Mudanças Climáticas, que fixará meta de redução de emissão de gás carbônico entre 36,1% a 38,9% até 2020. Os vetos, de um total de dez recomendados pelos ministérios, foram definidos em reunião entre Lula e os ministros do Meio Ambiente, Carlos Minc, e de Minas e Energia, Edison Lobão. Apesar do anúncio de Minc de que o presidente sancionaria nesta segunda-feira a lei, isso não tinha ocorrido até o início da noite. É possível que a sanção só seja publicada numa edição extra do Diário Oficial da União, a ser distribuída até quarta-feira.