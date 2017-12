Lula critica ONGs ambientais que 'dão palpite' contra Belo Monte

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a criticar nesta quarta-feira, 14, opositores à construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu no Pará. Lula disse que a obra dará todas as garantias ambientais exigidas e criticou as organizações não governamentais (ONGs) internacionais contrárias à usina.

Veja também:

Justiça suspende leilão de Belo Monte

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Vi nos jornais hoje (quarta-feira) que tem muitas ONGs vindas de vários cantos do mundo alugando barco para ir para Belém a fim de poder tentar evitar que nós façamos a hidrelétrica”, disse. “Ninguém tem mais preocupação de cuidar da Amazônia e dos nossos índios do que nós. Não precisa, quem já destruiu o deles, vir aqui dar palpite no nosso”, completou.

O presidente defendeu mais agilidade na construção de Belo Monte e afirmou que no novo projeto da hidrelétrica o lago ocupará apenas um terço do espaço do projeto original. “Obviamente que o projeto que foi feito, foi modificado. O lago é um terço daquilo que estava previsto anteriormente. Exatamente porque a gente possa dar todas as garantias ambientais”.