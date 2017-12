Lula critica EUA sobre meta de emissão de gases O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a postura do governo dos Estados Unidos nos debates que antecedem a Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU) em Copenhague, no próximo mês. Em discurso na Refinaria de Petróleo Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, ele disse que a meta de redução de emissão de gases apresentada pelo presidente Barack Obama é menor que a meta do governo brasileiro de redução de gases só na Amazônia.