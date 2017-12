Lula confirma presença na cúpula da ONU sobre clima

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta segunda-feira, 16, sua participação na cúpula da ONU que discutirá, em dezembro, as mudanças climáticas. "Vou a Copenhague no dia 16 e dia 17 (de dezembro). Acertei com o presidente Nicola Sarkosy (França) e com o premiê Gordon Brown (Inglaterra)", disse Lula durante o programa de rádio "Café com o presidente". Lula havia comentado na semana passada que sua participação no encontro em Copenhague dependia da presença de outros líderes mundiais.

Veja também:

Países ricos descartam acordo definitivo em reunião de Copenhague

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lula e Sarkozy querem propostas mais ousadas de EUA e China

China estuda proposta para adiar acordo final sobre clima

Dinamarca defende definição de prazo para acordo climático

Durante o programa de rádio, Lula ainda falou sobre a meta de redução da emissão de carbono estabelecida pelo Brasil. "O Brasil vai trabalhar para diminuir entre 36% e 38,9% a emissão de gás de efeito estufa. Uma parte disso já começa com a diminuição do desmatamento da Amazônia, que assumimos o compromisso de reduzirmos 80% até 2020, mas nós também vamos fazer a pasta da agricultura brasileira, que tem extraordinária competência e pode produzir mais sem fazer emissão de gases de efeito estufa", disse o presidente.

Arcoverde Terra Legal

Participando do programa de rádio direto de Roma, onde participa da cúpula da ONU para alimentação e agricultura, Lula comentou sobre o programa Arcoverde Terra Legal, que tem como objetivo oferecer alternativas sustentáveis à população da região amazônica e evitar o desmatamento. "A gente chegou a conclusão que não adianta apenas punirmos quem desmata. A punição ajuda porque reduz em parte essa ação, mas não nos dá garantia de que as pessoas não vão voltar a desmatar. Agora, quando você une prefeitos, governadores e cria oportunidades, e cria oportunidades e orienta as pessoas corretamente, você dá alternativa viável, concreta para que eles deixem de desmatar", disse o presidente sobre o programa federal, que completou quatro meses de execução.