Lula: Brasil pode por dinheiro em fundo para o clima Em discurso realizado hoje em Copenhague, durante a 15ª Conferência das Nações Unidas para o Clima (COP-15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que, se for necessário, "o Brasil está disposto a fazer um sacrifício a mais e colocar dinheiro também para ajudar outros países se nós nos colocarmos de acordo numa proposta final". "Estamos dispostos a ajudar no financiamento, se nós nos colocarmos de acordo em uma proposta final aqui. Agora, o que não estamos de acordo é que as pessoas mais importantes do planeta assinem um documento só para dizer que assinamos", afirmou.