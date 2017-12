Lula afirma que pretende ir à Conferência de Copenhague

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 13, em São Paulo, que pretende ir, em dezembro, à Conferência de Copenhague, em que líderes internacionais definirão metas de redução de emissão de gás carbônico, para brecar o avanço do aquecimento global.

Veja também:

EUA não esperam definição de corte de CO2 em Copenhague

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meta de redução voluntária de CO2 chegará a 38%, afirma Minc

Posição do Brasil pode ser decisiva em Copenhague

Apesar de mostrar disposição de ir ao encontro, Lula condicionou sua participação à de outros presidentes. "Pretendo ir. Vai depender muito da quantidade de chefes de Estado que compareçam a Copenhague." A princípio, a incumbência de representar o Brasil na conferência foi dada à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff.

Lula disse ter informações de que o presidente da França, Nicolas Sarkozy, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, irão à reunião e afirmou que telefonará nos próximos dias para o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para convencê-lo a comparecer também.

Lula prometeu que o Brasil apresentará uma meta "arrojada", que será definida hoje à tarde, em reunião na sede da Presidência em São Paulo, com a participação de Dilma e do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc.

"Vamos chegar em Copenhague para discutir questão do clima com a mesma força que chegamos para discutir as Olimpíadas: muito fortes e com muita razão", afirmou, após lembrar que o País bateu o "recorde dos recordes dos recordes" na redução do desmatamento. O governo anunciou ontem que, entre agosto de 2008 e julho de 2009, foram desmatados 7.008 km?, uma redução de 45% ante o período anterior, quando a área foi de 12.911 km?.