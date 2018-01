Louisiana se prepara para receber tempestade

No seu último boletim, o CNF disse que o centro da tempestade está cerca de 80 quilômetros a sul-sudeste de Morgan City, na Louisiana, e que seus ventos regulares já se aproximam da velocidade a partir da qual seria considerada uma tormenta tropical.

Segundo os meteorologistas, há uma "alta chance" de que essa se torne a segunda tempestade a receber um nome na temporada de 2010. A previsão é de que chegue à costa na região de Terrebonne Parish, perto da baía Caillou, no começo da noite de segunda-feira (hora local).

O CNF também está atento a uma zona de turbulência climática no sudeste do Golfo do México, que poderia virar depressão tropical no decorrer da semana, possivelmente afetando o trabalho de combate ao vazamento de petróleo na costa sul dos Estados Unidos.

No último boletim, o CNF, com sede em Miami, disse que a zona de baixa pressão se desloca para noroeste a cerca de 24 quilômetros por hora, com "chance média" de se tornar uma tempestade tropical nas próximas 48 horas.

Seja como for, o sistema deve causar fortes chuvas e rajadas de vento na península do Yucatán, no México, e no oeste de Cuba até terça-feira.

A maioria dos modelos climáticos indica que a tempestade atingiria a costa central do Texas, bem longe do poço Macondo, da empresa British Petroleum, de onde o petróleo jorra desde 20 de abril.

A tempestade de furacões no Atlântico vai de 1o de junho a 30 de novembro, e os meteorologistas preveem que este ano será particularmente ativo. Na semana passada, a tempestade Alex se tornou a primeira em 15 anos a chegar à força de furacão num mês de junho.