Londres lança ônibus de hidrogêno em linha turística

A iniciativa está sendo descrita como o trampolim para espalhar a tecnologia pelo país. O lançamento da linha também coincidirá com a abertura da maior estação de abastecimento de hidrogênio do Reino Unido em Leyton, no leste de Londres.

O novo ônibus foi desenhado especificamente para Londres. Ele produz vapor d'água que sai pelo escapamento e pode operar por mais de 18 horas sem precisar reabestecer.

"Estes são a próxima geração de ônibus moviods a combustível de célula híbrida de hidrogênio que foram criados e desenvolvidos com base nas descobertas do nosso programa", afirmou David Edwards, um porta-voz da Trensport for London. "Nós estaremos monitorando a performance desses novos ônibus e sua tecnologia. Se eles provarem que são adequados para as necessidades de Londres vamos considerar a extensão da frota".

Os ônibus contêm baterias que podem estocar eletricidade gerada pelo combustível célula de hidrogênio - um dispositivo que combina hidrogênio e oxigênio para produzir energia e água como sub-produto - à qual é adicionada a energia gerada durante o processeo de freagem. Como resultado, eles podem viajar muito mais longe do que os testados em Londres como parte do CUTE - Cleaner Transport for Europe - patrocinado pela União Européia desde 2003.

Os novos ônibus foram produzidos por um consórcio de empresas que já realizou o mesmo trabalho em Vancouver, onde foi instalada uma frota de 39 ônibus no ano passado. "A principal diferença é que aqueles ônibus foram desenhados para suportar temperaturas abaixo de 20º", disse David Hart, um expert em combustível de hidrogênio do Imperial College.