Lobos no Canadá preferem pescar salmão a caçar veado, diz estudo

Lobos do oeste do Canadá preferem pescar salmão a caçar veados ou outros animais selvagens quando a época permite, segundo um novo estudo. Pesquisadores da Universidade de Victoria, na província de British Columbia, estudaram os hábitos alimentares de lobos da região. Os veados são o principal alimento dos lobos na primavera e no verão, mas os lobos normalmente se machucam durante a caça. Quando o salmão retorna aos rios da região para a desova, no outono, os lobos preferem o gosto do peixe - mais nutritivo e mais fácil de pegar. Hábitos alimentares Os pesquisadores estudaram os hábitos de oito grupos de lobos durante quatro anos para descobrir seus hábitos alimentares. Eles esperavam que os lobos passassem a pescar salmão apenas quando os veados estavam em falta, mas isso não foi constatado. "Escolher presas benignas como o salmão faz sentido do ponto de vista de segurança", diz o texto assinado pelo pesquisador Chris Darimont e por seus colegas na revista acadêmica BMC Ecology. "Quando estão caçando veados, os lobos comumente sofrem ferimentos sérios e, muitas vezes, fatais", dizem os cientistas, acrescentando que pescar salmão leva bem menos tempo do que caçar veados nas florestas. "Além dos benefícios em relação à segurança, descobrimos que o salmão é muito mais nutritivo do que o veado", acrescentam os pesquisadores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.