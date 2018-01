Lobo prefere carne de peixe a carne vermelha, diz estudo

Os lobos preferem pescar a caçar, e entre um cervo e um salmão se inclinam mais ao segundo, dizem cientistas canadenses que estudaram durante quatro anos os hábitos alimentares desse animais. O estudo, publicado nesta segunda-feira, 1º, na revista BMC Ecology, afirma que durante a maior parte do ano os lobos tendem comer cervos e outros animais semelhantes, e no outono, período abundante em salmão, passam para uma dieta de peixes. Uma equipe da Universidade de Victoria, chefiada por Chris Darimont, observou os animais em uma zona remota da Colúmbia Britânica e analisou os restos de suas presas e a composição química de seus pêlos durante os períodos de muda, para determinar suas preferências alimentares a cada época do ano. "Poderíamos pensar que os lobos comessem salmão apenas em caso de escassez de cervos, mas nossos dados demonstram que não é assim", disseram os autores. A escolha pelo peixe se explica por fatores relacionados à segurança, nutrição e energia, afirmam os pesquisadores. "Faz sentido escolher as presas indefesas como o salmão do ponto de vista da segurança. Já que quando caçam cervos os lobos se expõem a sofrer ferimentos graves ou mortais", disse Darimont. A esse se acrescenta o benefício nutritivo do salmão como fonte de energia e gordura, afirmou. O estudo não só serviu para conhecer melhor os lobos como também ao salmão, cujas migrações são registradas por diversos ecossistemas.