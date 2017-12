Lobo marinho fêmea é levada para zoo em Sorocaba

SOROCABA - Foi parar no zoológico de Sorocaba, a 200 quilômetros do mar, uma fêmea de lobo marinho que encalhou em uma praia de Ilha Comprida, litoral sul do Estado de São Paulo, na semana passada. Recolhido por um turista, o animal fez duas viagens de carro e passou quatro dias em uma piscina.

De acordo com o empresário Alexandre Vaena, ele passeava com a família pela praia quando encontrou o animal ferido e encalhado na areia. Vaena alega que procurou os órgãos ambientais da ilha, mas não teve ajuda, por isso decidiu levar o mamífero para casa.

Na piscina da família, o bicho foi alimentado com 5 quilos de peixe por dia. Seus filhos deram à loba o nome de Suelen. O empresário ainda voltou com o animal para a mesma praia e tentou devolvê-lo ao mar, mas a loba se negou a ir para a água.

O diretor do zoo, Adauto Veloso Nunes, disse que o animal será tratado e ficará em observação para ser levado, posteriormente, ao aquário de Santos, que tem estrutura para abrigar animais marinhos.