Lobo-marinho é tratado em aquário de Santos

Um filhote de lobo-marinho encontrado na terça-feira na orla de Peruíbe (SP) está sendo tratado no Aquário Municipal de Santos. O mamífero tem menos de 1 ano. O animal chegou com uma infecção e há suspeita de comprometimento do olho esquerdo por uma catarata. Ele poderá ocupar um tanque do aquário que está vazio desde abril, quando morreu o lobo-marinho Macaezinho. / AFRA BALAZINA, ANDREA VIALLI e REJANE LIMA, com AGÊNCIAS