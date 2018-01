Livro revela a arte escondida na sobrevivência das frutas

Um livro recém-lançado em Londres traz imagens microscópicas de frutas para mostrar os mecanismos usados por cada uma para garantir sua sobrevivência. Veja galeria de fotos da BBC Intitulado Fruit: Edible, Inedible, Incredible (Frutas: Comestíveis, Não-Comestíveis, Incríveis, em tradução literal), o livro é resultado da parceria entre o morfologista Wolfgang Stuppy e o artista Rob Kesseler. As imagens foram feitas através de um elétron-microscópio, capaz de revelar detalhes do interior das frutas. Depois disso, Kesseler coloriu as imagens para ressaltar as características de cada uma das frutas. Segundo Stuppy, o principal objetivo é mostrar os mecanismos usados por cada uma delas para proteger e espalhar sua semente e garantir a sobrevivência da espécie. "As sementes são os órgãos mais sofisticados e preciosos produzidos pelas plantas e onde elas guardam a próxima geração", afirmou. As fotos mostram, por exemplo, como o formato de algumas frutas facilita a dispersão de suas sementes no solo e como outras são escondidas dentro das frutas para proteção. As fotos revelam ainda outras curiosidades sobre as frutas. Uma das imagens mostra como as flores do figo ficam guardadas dentro da fruta e não no seu exterior, enquanto outra mostra os poros de respiração dos pêssegos, presentes na casca da fruta, mas imperceptíveis a olho nu. O livro, de Wolfgang Stuppy e Rob Kesseler, é uma publicação da Papadakis Publisher. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.