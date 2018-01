Livro mostra filhotes nascidos em zoos no mundo inteiro

Filhotes de animais nascidos em cativeiro ao redor do mundo são as estrelas do livro ZooBorns. Mas além de adoráveis, os bebês muitas vezes representam uma nova esperança para suas espécies na natureza.

Estudando exemplares raros ou reclusos, cientistas trabalhando em zoológicos e aquários conseguem desenvolver estratégias de preservação para as populações selvagens.

O objetivo dos autores, Andrew Bleiman e Chris Eastland, é "conscientizar as pessoas sobre como os programas de procriação de animais em cativeiro em instituições sérias ajuda nos esforços de preservação na natureza".

O livro surgiu de um blog com o mesmo nome, que celebra o nascimento de bichinhos raros e ameaçados, contando suas histórias e mostrando fotos enviadas por zoológicos e aquários.

O nascimento de bebês de lontra-de-garras-pequenas, como parte do Plano de Sobrevivência de Espécies do SeaWorld, na Flórida, foi motivo de muita comemoração, já que este tipo de lontra está ameaçado de extinção.

Também ficaram no centro das atenções Kali e Durga, dois filhotes de tigres-de-bengala brancos, nascidos no Lowry Park Zoo, em Tampa. Os animais são raros na natureza porque o pelo branco os torna presas fáceis.

ZooBorns vai ser lançado no dia 7 de outubro na Grã-Bretanha pela editora Constable & Robinson.