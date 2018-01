Livro mostra criaturas estranhas da natureza

Um livro-recém lançado na Grã-Bretanha compila imagens e informações sobre 5.000 espécies da natureza, num dos mais minuciosos trabalhos do tipo já editados.

A obra The Natural History Book: The Ultimate Visual Guide to Everything on Earth (O Livro da História Natural: O Guia Visual Essencial para Tudo na Terra), publicada pela editora DK, foi preparada com a ajuda de mais de 20 especialistas de diversas áreas.

Entre as espécies retratadas no livro estão criaturas bizarras, cujas características chamam a atenção por suas particularidades.

São espécies como a rã de Budgett (Lepidobatrachus), comparada pelos autores ao personagem Jabba the Hutt, da série Guerra nas Estrelas. O anfíbio sul-americano também já foi apelidado de Freddy Krueger, por causa de sua agressividade.

Confira mais imagens das criaturas bizarras

Também são retratados animais como a tartaruga-aligator (Macrochelys temminckii), espécie que lembra um cruzamento entre uma tartaruga e um crocodilo, ou o mandril (Mandrillus sphinx), primata cujas cores fortes na face ficam mais intensas nos momentos de excitação sexual.

As espécies do livro incluem ainda o cogumelo Phallus impudicus, cogumelo em forma de falo que emite um odor forte, ou flores que cheiram a carne podre, característica que as torna atraente para insetos que ajudam no processo de polinização.

* Crédito das fotos: Dorling Kindersley (DK) Books, The Natural History Book: The Ultimate Visual Guide to Everything on Earth