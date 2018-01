Livro mostra belezas naturais do Tocantins

O fotógrafo Zé Paiva percorreu o Tocantins durante 62 dias para registrar as belezas naturais do Estado. O resultado dessa jornada está no livro Expedição Natureza - Tocantins, terceiro da série dedicada a Estados brasileiros.

As 156 imagens que compõem a obra foram escolhidas entre mais de 10 mil fotografias. Entre os locais retratados, estão o Parque Nacional do Araguaia, os parques estaduais do Jalapão, do Cantão e da Serra da Cangalha e a Estação Ecológica da Serra Geral.

