Liga de fotógrafos escolhe melhores fotos de natureza de todos os tempos

A Liga Internacional de Fotógrafos pela Conservação (ILCP, na sigla em inglês) selecionou 40 imagens consideradas as mais belas fotografias de natureza feitas em todos os tempos para marcar a realização de um leilão na quinta-feira (22/4). O evento será organizado pela Christie's, em Nova York, para comemorar o 40º Dia da Terra.

Entre os critérios para a escolha das fotos pelos integrantes da liga - organização que reúne alguns dos mais renomados fotógrafos de natureza do mundo - estão fatores como estética, importância histórica e científica e contribuição para os esforços de conservação. As fotografias representam vários estilos e foram feitas num período de cem anos.

Ninfeiasem um lago no delta do rio Okavango, em Bostsuana. Foto: Frans Lanting

"Não foi uma tarefa fácil, selecionar apenas 40 imagens entre as indicações incríveis enviadas por alguns dos maiores fotógrafos de natureza, mas foi uma grande honra para a ILCP (receber) o pedido para liderar este projeto desafiador", afirmou o diretor-executivo da liga, Justin Black.

A imagem do urso polar está espelhada na água congelada da Ilha de Baffin, no Canadá. O urso geralmente usa esta tática para surpreender suas presas. Foto: Paul Nicklen.

O leilão da Christie's, denominado Green Auction: A Bid to Save the Earth ("Leilão Verde: Um Lance para Salvar a Terra", em tradução livre), terá os lucros divididos entre quatro organizações ambientais: Conservation Internacional (CI), Oceana, Natural Resources Defense Council e Central Park Conservancy.

Entre as imagens estão fotos famosas do século 20 e do século 21, feitas por nomes renomados, como Ansel Adams e suas paisagens em preto e branco; o editor-chefe da National Geographic, Chris Johns; Jack Dykinga (fotógrafo de paisagem ganhador do Prêmio Pulitzer) e o documentarista submarino Brian Skerry.

Leões-marinhos brincam embaixo d'água na ilha de Little Hopkins, no sul da Austrália, em imagem de 1986. Foto: David Doubilet.

"Uma das contribuições mais brilhantes da fotografia para a preservação de paisagens especiais e criaturas em todo o mundo é que as imagens conseguem mostrar os cantos mais obscuros e remotos de nosso planeta", afirmou a presidente da ILCP e fotógrafa Cristina Mittermeier.

O leilão da quinta-feira, quando se comemora o Dia da Terra, deve ocorrer na Christie's do Rockefeller Center e contará com a participação de várias celebridades como Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Tobey Maguire e Salma Hayek, entre outros.

