Líderes mudarão agenda para encontrar Obama em Copenhague

Um representante oficial da Casa Branca afirmou nesta segunda-feira, 30, que alguns líderes mundiais devem ajustar suas agendas para participarem da cúpula do clima da ONU no mesmo dia em que o presidente norte-americano Barack Obama estiver em Copenhague.

Obama participará do encontro sobre o clima no dia 9 de dezembro, antes de viajar a Oslo, na Noruega, para receber o prêmio Nobel da Paz. Pelo menos 90 líderes mundiais confirmaram presença na conferência da ONU, grande parte deles esperada para chegar a Copenhague na próxima semana.

Obama vai pessoalmente apresentar a proposta de redução de emissão de carbono dos Estados Unidos. O presidente americano afirmará que seu país está pronto para colaborar no combate ao aquecimento global, mesmo diante da resistência do Congresso dos EUA, que se mostra preocupado com o possível aumento do custo energéticos dos lares e fábricas que uma redução de emissão pode provocar.