Leste da Austrália é coberto por tempestade de areia vermelha

Uma longa faixa da costa leste da Austrália, incluindo a maior cidade do país, Sydney, ficou coberta nesta quarta-feira por uma nuvem de areia vermelha, trazida pelos ventos desde o deserto.

A visibilidade em Sydney ficou fortemente prejudicada, provocando caos nos transportes. Voos e partidas de barco da área do porto tiveram que ser cancelados, e longos congestionamentos se formaram na cidade.

Os médicos pediram às pessoas com problemas cardíacos ou respiratórios que evitassem sair às ruas. Muitas pessoas circularam pela cidade usando máscaras para se proteger da areia.

Os serviços de emergência relataram um aumento nos atendimentos a pessoas com problemas respiratórios.

Poluição

Segundo a agência meteorológica australiana, esta foi a pior tempestade de areia na região desde os anos 1940.

Ventos fortes gerados por uma grande frente fria trouxeram à costa toneladas de areia do interior desértico do país, que enfrenta uma forte seca.

As autoridades ambientais dizem que a poeira elevou os níveis de poluição por partículas em suspensão para os níveis mais altos desde que os registros começaram a ser feitos, nos anos 1970.

Segundo Chris Eiser, do Departamento de Meio Ambiente do Estado de Nova Gales do Sul, o nível de poluição chegou a 15.500 microgramas de partículas por metro cúbico.

"Em um dia claro, as medições de material particulado ficam entre 10 e 20 microgramas por metro cúbico", disse Eiser.

Segundo ele, mesmo quando há um incêndio florestal, com muita fumaça, as medições ficam entre 300 e 500 microgramas por metro cúbico.

'Armagedom'

O morador de Sydney Andrew Hawkins disse que a visão que teve do céu avermelhado ao acordar foi semelhante à ideia que tem do "Armagedon".

"O céu estava imerso em um tom avermelhado, e eu preciso dizer que o pensamento que cruzou a minha mente foi que ou meus olhos estavam pregando uma peça em mim, que alguma catástrofe havia ocorrido ou que era algum fenômeno meteorológico", disse ele à BBC.

Outra moradora, Tanya Ferguson, descreveu a tempestade de areia como "a coisa mais estranha" que havia visto em toda a sua vida.

"Foi como estar em Marte", disse ela à BBC. "Eu não estive lá, claro, mas imagino que o céu por lá deve ser assim", afirmou.