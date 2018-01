Leoa 'tenta comer' criança em zoo dos EUA

Uma família americana admirava os leões no zoológico de Colorado Springs, no centro-oeste dos Estados Unidos, quando uma leoa de mais de 180 kg se encantou com o pequeno Trent, de um ano, e tentou abocanhá-lo sem nem se importar com o vidro que os separava.

O pai, Ryan Higley, conta que o seu primeiro pensamento foi editar o material para publicá-lo no site YouTube, porque lhe pareceu "realmente interessante e diferente".

Apesar de a leoa tentar devorar o menino de todo jeito, a criança não aparenta sentir medo, atrás do vidro de cerca de 5 cm de espessura.

O animal fica ainda mais agitado quando a criança vira as costas e se afasta um pouco.

A mãe, enfim, não resiste e pega o filho no colo.

"Me senti intimidada, e acho que os instintos maternais me diziam para arrancá-lo de lá, embora ele parecesse estar se divertindo", afirmou a mãe, Catherine Higley.

O pai admitiu que ver um leão tentando atacar o seu filho, mesmo através de um vidro de 5 cm de espessura, é uma experiência um pouco amedrontadora.

O vídeo de Trent e a leoa já foi visto por quase 2 milhões de pessoas no site YouTube. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.