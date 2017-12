Leilão verde marca 40° aniversário do Dia da Terra

Artistas, ambientalistas, líderes empresariais e estrelas do cinema e da música de todo o planeta estão comemorando o 40o aniversário do Dia da Terra com um leilão verde em benefício do meio ambiente.

Os organizadores do leilão de quinta-feira na Christie's, um evento paralelo online silencioso e outros acontecimentos relacionados, conhecidos como "Um lance para salvar a Terra", esperam arrecadar milhões de dólares para quatro grupos ambientalistas sem fins lucrativos.

Os artistas Jenny Holzer, Damien Hirst e Alan Sonfist doaram obras importantes para a venda. Jeff Koons proporcionará uma visita ao estúdio a quem der o maior lance e Annie Leibovitz doou cópias autografadas de seu livro.

Os participantes do leilão também poderão disputar aulas de tênis com John McEnroe, uma tarde no Central Park com Candice Bergen, um jantar e teatro com a atriz Sigourney Weaver ou um dia no set com o ator australiano Hugh Jackman.

Joias, relógios e pacotes turísticos verdes luxuosos completarão os itens do leilão desta quinta-feira.

"É uma colaboração sem precedentes", disse Susan Cohn Rockefeller, co-presidente do leilão com o marido David Rockefeller Jr, ativista ambiental e filantropo.

Com a participação de partes de grande projeção como Deutsche Bank, NBC Universal e as lojas Target e Barneys, os executivos afirmaram que o evento reflete a compreensão cada vez maior de que as preocupações empresariais estão intimamente ligadas às questões ambientais, e que as duas não precisam ser forças de lados opostos.

"Estamos construindo pontes entre diferentes comunidades", disse Peter Lehner, diretor executivo do grupo ambiental internacional Natural Resources Defense Counsel, um dos que serão beneficiados com o evento.