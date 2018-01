Lego anuncia que vai usar menos embalagens em seus brinquedos

A Lego anunciou nesta quinta-feira que vai tentar diminuir as embalagens em seus produtos e, sempre que possível, usar material reciclado para embalar os brinquedos.

"Existem três áreas-chave em que o Grupo Lego está trabalhando para reduzir o impacto sobre o meio ambiente quando se trata de materiais de embalagem para os nossos produtos", afirmou Helle Sofie Kaspersen, vice-presidente de Governança Corporativa e Sustentabilidade do grupo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com Helle, o primeiro e mais ambicioso objetivo é reduzir a quantidade de materiais de embalagem utilizados. Em segundo lugar, a empresa vai tentar usar material reciclado. No ano passado, segundo a vice-presidente do grupo, mais de 75% do material usado nas embalagens era feito com material reciclado.

Quando não for possível o material ser reciclável, ao menos sua produção deve ser, afirma Helle. A empresa também anunciou que quer que a matéria prima usada nas embalagens seja certificada com o selo Forest Stewardship Council (FSC).

O Greenpeace comemorou o comunicado da Lego. E afirma que, em parte, a transição ecofriendly é resultado de uma campanha da ONG. Leia o que o Greenpeace escreveu em seu site: "O anúncio é resultado da campanha do Greenpeace deflagrada há um mês quando Ken, ao descobrir que Barbie contribui para o desmatamento das florestas da Indonésia, terminou o namoro com a boneca mais famosa do mundo".

A ONG pede que simpatizantes a causa ambiental ajudem a convencer a Mattel, fabricante de brinquedos como a Barbie, que também passe a proteger as florestas.