Leão solteiro há 15 anos poderá escolher parceira entre seis leoas

Os dias de solidão do único leão africano do zoológico de Assunção do Paraguai estão contados: Rubio, ou louro em espanhol, agora pode escolher uma companheira entre seis leoas de um circo argentino.

Por causa de problemas burocráticos, as leoas e outros 16 animais já estavam esperando para cruzar a fronteira com a Argentina há dois meses. Eles agora ganharam alojamento temporário no zoológico.

Como forma de agradecimento pela hospitalidade, o dono do circo disse que Rubio - que vive sem companheiras desde que nasceu, há 15 anos - poderá escolher uma noiva. A eleita pelo jovem leão deve continuar no zoológico de Assunção, e a expectativa é de que logo venham filhotes.

