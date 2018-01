Lago americano registra série incomum de tornados sobre a água

Uma série de nove trombas d'água (tornados sobre a água) foi registrada no Lago Michigan, nos Estados Unidos, no último sábado, surpreendendo os frequentadores do local.

Segundo o serviço meteorológico, essas trombas d'água são incomuns no lago, principalmente em um número tão alto.

Mas os cientistas explicam que as condições climáticas favoreceram o fenômeno: foi uma convergência de temperaturas frias e quentes aliadas a duas fortes tempestades. A velocidade dos ventos no lago chegou perto de 100 quilômetros por hora.

Ainda que sejam raros, os fenômenos foram registrados no mesmo lago algumas semanas atrás.