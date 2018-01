Lagarto sem olhos e sem patas é descoberto no Camboja

Cientistas anunciaram a descoberta de uma nova espécie de lagarto, sem olhos e sem patas, no Camboja, país do sudeste da Ásia.

Neang Thy, zoólogo do Ministério do Meio Ambiente cambojano, e a organização de defesa do meio ambiente Fauna & Flora International (FFI) encontraram a criatura, parecida com um verme ou uma cobra, na região das Montanhas Cardamomo.

O zoólogo notou a presença do lagarto quando revirou um pedaço de madeira no chão da mata e conseguiu capturar a criatura.

"Primeiro pensei que era uma espécie comum", disse o zoólogo, que estuda répteis e anfíbios há quase dez anos no Camboja.

Mas, o cientista logo percebeu que se tratava de uma nova espécie.

O réptil evoluiu para viver embaixo da terra, perdendo as patas para conseguir passar pelo solo ao retorcer o corpo.

Thy e seus colegas confirmaram que esta é uma nova espécie e publicaram a conclusão na revista especializada Zootaxa.

O novo lagarto foi chamado de lagarto cego da Montanha Dalai (Dibamus dalaiensis), devido à montanha onde foi encontrado.

Um ano

Jenny Daltry, bióloga da FFI, disse que foi necessário quase um ano para ter certeza de que se tratava realmente de uma nova espécie.

"Eles tiveram que analisar todas as descrições científicas de todas as outras espécies... e analisar as espécies em museus", disse Daltry à BBC.

"O que é realmente animador sobre isto é que esta foi a primeira vez que um cidadão cambojano descobriu uma nova espécie, juntou todas as provas científicas e publicou a descoberta."

Daltry afirma ainda que existem vários outros lagartos sem patas na natureza, como uma espécie da Grã-Bretanha.

Diferentemente das cobras, os lagartos sem patas não a língua bifurcada. Além disso, "a maioria das cobras tem apenas um pulmão, e os lagartos tem dois", disse a cientista.

"E também, a maioria dos lagartos conseguem piscar, algo que as cobras não conseguem. Mas, este novo lagarto não tem olhos." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.