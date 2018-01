La Niña parece ter atingido pico, afirma agência da ONU

Um padrão entre fraco e moderado do La Niña tem resfriado a região tropical do Pacífico desde outubro, um evento consideravelmente mais fraco do que em 2010 e 2011, disse a agência das Nações Unidas em um comunicado.

"Modelos de previsões e interpretações de especialistas sugerem que o La Niña está próximo de sua força máxima, portanto é provável que comece a diminuir lentamente nos próximos meses", disse a WMO.

"Entretanto, além de maio, há incertezas sobre o que é esperado para o Oceano Pacífico, com nenhuma preferência em particular para El Niño, La Niña ou condições neutras", afirmou a agência, referindo-se ao fenômeno oposto, que aquece o Pacífico.