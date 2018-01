Knut ganha nova companhia e aspirante a namorada

Giovanna mergulha no zoo de Berlim. Foto: AP

BERLIM - Giovanna, a nova companhia e aspirante a namorada do urso polar preferido de Berlim, Knut, também é uma estrela.

A ursa polar de Munique deu um show para os fotógrafos e visitantes no zoológico de Berlim nesta quarta-feira, 23, saindo para um mergulho e explorando o novo ambiente pela primeira vez - mas sem Knut.

Knut nada no zoo de Berlim sem sua nova companhia. Foto: AP

O porta-voz do zoo de Berlim, Heiner Kloes, disse que "Giovanna tem que se acostumar com o novo ambiente e controlar seus nervos" antes de encontrar com Knut em público.

No entanto, fora dos holofotes, os dois já se cheiraram.

O zoo de Munique está em reforma e Giovanna precisava de uma casa temporária.