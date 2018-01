Kátia Abreu é contra Reserva Legal

Em entrevista coletiva concedida hoje na sede da Confederação Nacional da Agricultura, em Brasília, a presidente da entidade, senadora Kátia Abreu (DEM-TO), afirmou que os produtores rurais continuarão insistindo na autonomia dos Estados para decidir sobre Áreas de Proteção Permanente (APPs) nas margens de rios e córregos.

Retirada da segunda versão do relatório do senador Aldo Rebelo (PCdoB - SP), apresentada na segunda-feira, votada e aprovada ontem na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, a autonomia era um dos pontos polêmicos do relatório de Rebelo e, segundo muitos juristas, fere a Constituição Federal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kátia Abreu disse ainda que a bancada ruralista deve lutar no plenário para recolocar no substitutivo a consolidação das áreas desmatadas até julho de 2008, também retirada da proposta apresentada na segunda-feira.

"Não tem de existir reserva legal no Brasil", disse Kátia Abreu aos jornalistas presentes.

Leia entrevista completa no Estado de S. Paulo desta quinta-feira.