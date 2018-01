Justiça decreta prisão de acusados de matar casal de extrativistas no Pará

A Justiça do Pará decretou ontem a prisão preventiva dos três acusados de matar o casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva. A decisão é do juiz Murilo Lemos Simão, titular da Vara de Violência Contra a Mulher da Comarca de Marabá. As vítima foram mortas no dia 24 de maio em um assentamento em Nova Ipixuna, no sudeste do Estado.

José Rodrigues Moreira, dono das terras onde fica o assentamento, é apontado como o mandante do crime. Também foram denunciados o irmão dele, Lindonjonson Silva Rocha, e Alberto Lopes do Nascimento, acusados de matar o casal em uma emboscada.

José Rodrigues foi denunciado por homicídio duplamente qualificado, e Lindonjonson Rocha e Alberto Nascimento, por homicídio triplamente qualificado. De acordo com o Ministério Público, o objetivo do crime era retirar o assentado da terra comprada por José Rodrigues.

O casal, que estava em uma motocicleta, foi assassinado quando atravessava uma ponte de madeira perto do assentamento. Lindonjonson e Alberto ficaram escondidos no meio da vegetação próximos à ponte e atiraram nas vítimas. O crime foi motivado por uma disputa por posse de terra.