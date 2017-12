RIO - Jovens do mundo inteiro se reúnem a partir deste sábado, 9, no Centro de Convenções Sulamérica, na região central do Rio, para debater uma pauta comum e tentar dar voz às suas reivindicações durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.

A expectativa é de que 3 mil moças e rapazes de 110 países participem das discussões e da elaboração de um documento que será lido para os chefes de Estado durante a reunião de cúpula, entre os dia 20 e 22. O evento "Youth Blast - Conferência da Juventude para a Rio+20" vai até terça-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos últimos dois dias cerca de 500 jovens brasileiros ocuparam as salas de reunião e plenárias construídas no centro de convenções para preparar um documento com propostas e sugestões nacionais que serão levadas ao encontro internacional.

"Resolvemos bancar esses dois dias de encontro com jovens brasileiros para ajudar a aproximar o Brasil da Rio+20. Vamos ter três minutos para falar na reunião de cúpula. Isso não é pouco se levarmos em consideração que cada chefe de Estado poderá falar por sete minutos", explicou Leonardo Rodarte, 23 anos, formado em Relações Internacionais, um dos integrantes da organização do evento.

Na sexta-feira participantes da Youth Blast se mobilizaram para tornar o encontro um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Os grupo de jovens brasileiros debateu a geração de empregos para a juventude, o combate à pobreza, o direito à cidade, política para a juventude rural, entre outros temas.

Graduado em comunicação social, Pedro Telles, 24, será um dos oito representantes da juventude na delegação brasileira da Rio+20. Para ele, a participação dos jovens não pode se limitar à elaboração de pautas e nem se contentar em ser um dos temas conferência. "Também temos que atuar como agentes dessa construção. A gente tem que aproveitar esse momento para colocar a juventude como ator fundamental para debater", disse Telles. "Não somos apenas um tema."