Jovem fica ferido ao cair em cima de tubarão na Flórida

Um adolescente ficou gravemente ferido em uma perna e um pé ao saltar de sua prancha de surf e cair em cima de um tubarão em New Smyrna Beach, na costa leste da Flórida (Estados Unidos), informou nesta quarta-feira, 23, o canal de notícias local 6, em sua versão digital. As autoridades disseram que o episódio aconteceu quando o adolescente, de 15 anos, praticava surfe e decidiu descer da prancha. Nesse momento, caiu sobre o tubarão, que reagiu ao encontro mordendo o jovem. O surfista foi hospitalizado devido à gravidade dos ferimentos na perna e no pé, e os médicos temem que tenha sofrido danos no tendão, pelo que será submetido a uma operação. New Smyrna Beach está localizada em Volusia, condado que registrou, no ano passado, 17 casos de ataques de tubarões, o maior número desde 2002, segundo dados do Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões da Universidade da Flórida.