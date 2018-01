Jogo virtual ajuda a reconstruir Santa Catarina

O Instituto Elos criou um projeto de desenvolvimento sustentável para ajudar a reconstruir cidades atingidas pelas enchentes do ano passado no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Trata-se do Oásis Santa Catarina, um jogo virtual que, até julho, mobiliza internautas para participarem de mutirões de construção coletiva em dez cidades do Estado. Outras informações estão no site (www.oasissantacatarina.ning.com).

