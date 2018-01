Jogo ensina lições sobre sustentabilidade para crianças britânicas

SÃO PAULO - Pesquisadores da Universidade de Leicester desenvolveram um jogo para ajudar crianças a aprenderem sobre modos de vida sustentáveis. "O Jogo da Sustentabilidade" foi inspirado por uma viagem à África e já está sendo disponibilizado para alunos de mais de 14 mil escolas britânicas.

Veja também:

Para fazer o download do jogo

O jogo promove o uso sustentável dos recursos naturais e foi desenvolvido em contato com a população da região do Lago Bogoria, no Quênia. Os locais instruíram os pesquisadores sobre as dificuldades que têm no dia-a-dia e quais questões são particularmente importantes para eles.

A ideia é baseada em um jogo de milhares de anos chamado Bao, jogado em qualquer lugar pelos locais com pedras e duas fileiras de oito buracos no chão. Arqueólogos encontraram o padrão de buracos do jogo em escavações pré-históricas.

Como parte do desafio do jogo as crianças devem aprender a usar recursos como a água, árvores, pastos de maneira equilibrada e sustentável. O jogo ensina como todas essas partes do ecossistema estão interligadas e como o uso de cada uma delas gera impacto em todas as outras.